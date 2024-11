Scontro sulla provinciale. In gravi condizioni motociclista di 23 anni

Lo scontro tra la sua moto e un’auto che stava facendo una manovra di svolta ha ridotto in gravi condizioni un motociclista di 23 anni di Saronno. L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 7.30 a Fenegrò, sulla provinciale, dove una Fiat Panda guidata da una donna di 52 anni, mentre si immetteva nell’area di un distributore è entrata in collisione con la moto che sopraggiungeva. Il centauro è scivolato sull’asfalto per una decina di metri andando a infilarsi sotto un camion parcheggiato a lato della strada. Per il recupero e i primi soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e Appiano Gentile, assieme a due ambulanze del 118 e due automediche. Il motociclista è stato trasportato al Sant’Anna dove è stato operato d’urgenza e poi ricoverato in prognosi riservata. Il personale medico ha anche soccorso la donna alla guida dell’auto e il figlio di 14 anni che era con lei. Pa.Pi.