Giuseppe Zonca non ce l’ha fatta: morto ciclista investito a Rho

Rho (Milano) – Non ce l'ha fatta Giuseppe Zonca l'86enne investito martedì mattina mentre era in sella alla sua bicicletta in via Gramsci a Rho. Soccorso e trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda di Milano è morto nelle prime ore della mattinata di mercoledì 27 novembre. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale rhodense, il pensionato residente nella frazione di Biringhello, stava rientrando a casa era in sella alla sua bicicletta, stava attraversano al semaforo dell'incrocio tra la statale del Sempione e la via Gramsci quando è stata investito da una donna alla guida di una Kia Picanto che proveniente da Rho e diretta verso Legnano stava svoltando in via Gramsci. L'incidente è successo qualche minuto prima delle 10.

L'impatto è stato violento, l'uomo è caduto a terra e ha perso conoscenza. E' scattato l'allarme: sul posto son arrivate l'automedica inviata dall'ospedale di Legnano e l'ambulanza con a bordo gli operatori della Croce Verde Sempione. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime con un trauma cranico e al volto, è stato intubato e trasportato in codice rosso al Niguarda. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del caso, pare che il pensionato fosse sulle strisce pedonali quando il mezzo in arrivo dalla Statale l’avrebbe travolto. La donna che era alla guida alla macchina, rimasta illesa, sarà indagata per omicidio stradale.