Schianto sulla Provinciale. Nonno e nipote si scontrano. Quattro feriti in ospedale

Grave incidente ieri nella tarda mattinata a Cocquio Trevisago. Tre auto coinvolte e quattro le persone ferite: due giovani, un 24enne e una 22enne, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno lungo la Provinciale 1, nel territorio di Cocquio Trevisago, dove una Honda Crv, una Mercedes e una Suzuki si sono scontrate. Subito sono arrivati sul posto i mezzi di soccorso, tre ambulanze, due automediche e l’elisoccorso, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e alle forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per fare chiarezza sulla dinamica. Nel violento scontro sono rimaste ferite quattro persone, un giovane di 24 anni e una ragazza di 22, che viaggiavano su un’auto, e due anziani di 75 e 76 anni - nonno del giovane ferito - al volante delle altre due macchine. A riportare i traumi più gravi son stati i due giovani: il 24enne, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Novara, con traumi alla testa, al torace e all’addome, mentre la ragazza è stata ricoverata al Circolo di Varese con traumi al bacino e agli arti. In codice giallo a Legnano è stato accompagnato il 75enne, rimasto ferito alla schiena. Sempre in codice giallo, ma al Circolo di Varese, è stato portato il 76enne, che ha riportato vari traumi, ma non è in pericolo di vita.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per consentire di svolgere al meglio le operazioni di soccorso e di effettuare i rilievi: disagi inevitabili alla circolazione. Altri rallentamenti si sono verificati sull’Autolaghi nel pomeriggio di ieri, all’altezza della diramazione tra la A8 e la A26, in direzione di Varese, sul territorio di Sesto Calende, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un’automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con due ambulanze, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada. In questo caso sono state tre le persone ferite: due donne di 49 e 64 anni e un uomo di 52, che sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.L’autostrada è stata chiusa nel tratto interessato, con l’uscita obbligatoria a Sesto Calende.