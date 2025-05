Menaggio, il nido dei cigni di Nobiallo messo nuovamente al sicuro: le uova iniziano a schiudersi

Menaggio, 7 maggio 2025 – Per mantenere il nido dei cigni sulla spiaggetta di Nobiallo a Menaggio nelle migliori condizioni, la polizia provinciale di Como ha dovuto fare un nuovo intervento di tutela.

Il primo intervento era infatti avvenuto il giorno di Pasqua, grazie alla segnalazione di alcuni residenti, che avevano notato la coppia di cigni sulla spiaggetta. La femmina aveva deposto ben otto uova, il numero massimo incubabile, in prossimità della riva, ma le abbondanti piogge avevano causato l’innalzamento del livello del lago, mettendo a serio rischio la schiusa.

La polizia provinciale aveva quindi fatto un primo intervento di messa in sicurezza e protezione del nido. Il maltempo di questi giorni, ha causato un ulteriore innalzamento del lago, rendendo necessario un secondo intervento. Così ieri la Polizia Provinciale è tornata sul posto e ha provveduto a sollevare nuovamente il nido, alzandolo su un nuovo basamento per proteggerlo da ulteriori infiltrazioni.

Anche in questo caso, l’operazione è stata condotta con la massima attenzione per non compromettere la struttura e il benessere delle uova. “A conferma della buona riuscita dell’intervento – spiega la polizia provinciale - entrambi i cigni sono subito tornati a occupare il nido. Le uova stanno iniziando a schiudersi proprio in questi giorni e, con le temperature in calo, è fondamentale che i piccoli ricevano un adeguato apporto di calore”.