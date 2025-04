Rischio ipotermia, la polizia provinciale salva il nido di una coppia di cigni

Un nido di cigni con otto uova, il numero massimo che può essere incubato, rischiava di raffreddarsi e di compromettere la schiusa, a causa dell’innalzamento del livello del lago di questi ultimi giorni. È stato salvato e messo in sicurezza dagli agenti della Polizia Provinciale di Como, intervenuti il giorno di Pasqua sulla spiaggetta di Nobiallo, grazie alla segnalazione di alcuni residenti. Approfittando di un momento di assenza del cigno maschio, che notoriamente è più aggressivo, gli agenti sono riusciti a intervenire, spostando il nido in una posizione più elevata e sicura rispetto al punto in cui era stato realizzato, a ridosso della linea di riva. Sono inoltre stati posizionati alcuni sacchi di sabbia protettivi, e il nido è stato ricostruito con l’aggiunta di rami secchi e fieno, migliorando così l’isolamento termico delle uova.