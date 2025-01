Funicolare di Lanzo d’Intelvi, l’annuncio del Comitato: “Via libera al recupero”

Lanzo Intelvi (Como), 21 gennaio 2025 – “Oggi è una giornata importante, forse la più importante da quando nel 1992 si è costituito il Comitato. Per la prima volta dopo 55 anni, Regione Lombardia ha manifestato in modo solenne la sua volontà di mettere mano al bene di sua proprietà, la Funicolare di Lanzo santa Margherita. E lo ha fatto in modo unanime, con il concorso di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale”.

L’annuncio arriva dal Presidente del Comitato per il Ripristino della Funicolare Lanzo Santa Margherita, Adalberto Piazzoli, che prosegue: “Ora si tratta di elaborare un progetto tecnicamente valido da presentare nella finestra Interreg che si aprirà il prossimo 15 marzo. La mozione però apre anche ad altre fonti di finanziamento come i fondi europei e quelli del Ministero delle Infrastrutture con cui siamo già in contatto. L’obiettivo, se non è troppo ambizioso, è di aprire il cantiere per il recupero delle due stazioni entro l’anno o al più tardi nel 2026, e di far ripartire tutta l’infrastruttura nel 2028, in tempo per la conclusione dei lavori della ciclopedonale da Osteno e per l’attivazione del servizio di navigazione veloce tra Porlezza e Lugano”.

Il segretario del Comitato Giancarlo Casartelli, aggiunge inoltre: “Nel complesso questo intervento consente di ripristinare il collegamento diretto con Lugano e il Ceresio fondamentale per la Val d’Intelvi. Dal 1977, contestualmente all'interruzione del servizio, il territorio ha sensibilmente sofferto di una ricaduta negativa in termini turistici e di valore delle abitazioni. Si tratta di un servizio di mobilità sostenibile nel quale la Regione crede e che ora intende riattivare per un significativo beneficio collettivo”.

L’apertura della funicolare di Lanzo Intelvi risale al 1907, mentre al 1977 risale il termine della concessione e la fine dell’esercizio. Quindici anni dopo, nel 1992, è nato il Comitato per il Ripristino della Funicolare, che nel 2008 ha organizzato una raccolta di 3000 firme per impedire la vendita del bene. Nel 2016 è stato presentato lo studio, seguito nel 2018 da quello finanziato da Regione Lombardia, concluso nel 2020. Nel 2022 si è celebrato il primo Open Day Funicolare, organizzato dal Comitato per il Ripristino.