Chi è Caterina Vincenti, miss Rocchetta Lombardia 2024: un passato da sportiva e la passione per le Ducati

Anche la città di Mariano Comense avrà una concorrente alla prefinale nazionale di Miss Italia 2024. È Caterina Vincenti, occhi marroni, capelli riccioli e castani.

La splendida Caterina ha vinto alla discoteca New Jimmy Club di Castelmarte, nel Triangolo Lariano, il titolo Miss Rocchetta Lombardia. “Gli ultimi saranno i primi”, dice un vecchio adagio. Infatti Caterina Vincenti col numero 19 è stata l’ultima a sfilare tra le aspiranti Miss Rocchetta e ha impressionato favorevolmente la giuria assemblata da Laura Panigatti, nuova responsabile del concorso Miss Italia per la Lombardia.

Caterina coi suoi 178 centimetri e il viso da “ragazza della porta accanto” rappresenta il modello di bellezza che al concorso Miss Italia ha ottenuto più vittorie. Miss Rocchetta Lombardia vive con mamma Monica, papà Tiziano, costruttore edile, e il fratello Federico. Caterina festeggerà il diciannovesimo compleanno mercoledì 21 agosto; significa che poteva iscriversi a Miss Italia anche nel 2023. “Ho preferito privilegiare lo studio, non volevo creare sovrapposizioni con la scuola”, spiega la neo-diplomata al liceo artistico Modigliani con specializzazione in sistema audiovisivi e multimediali. L’area “base” del Triangolo Lariano porta fortuna alla signorina Vincenti, che aveva staccato il pass per gareggiare alle regionali di Miss Italia nella selezione di Erba. Sulla pista del New Jimmy Club le candidate a Miss Rocchetta Lombardia hanno sfilato col costume- body azzurro del concorso, più look classico personale, e si sono anche esibite nel ballo di gruppo col casual. Inoltre c’è stato il talent. In tutto 5 passerelle davanti alla giuria per indurla a votare chi andrà col body Rocchetta in prefinale nazionale a Numana (Ancona). Nell’area principale del New Jimmy Club ci sono stati saggi di danza, volley, canto, oltre ai monologhi. Caterina Vincenti ha mostrato ai giurati i suoi quadri. “Disegnare è il mio hobby”. La comasca in gara non ha avvertito tensione: “Ho vissuto la bellissima serata con grande serenità”. Caterina ci descrive l’attimo magico: “Quando Iris Conforti ha annunciato il mio numero, 19, come prima classificata, quasi ero incredula. Ma sono io la 19 ? Ho vinto io ? Sono proprio la vincitrice? Tutte domande che mi sono fatta in pochi secondi. Sì, ho vinto io. Ero incredula. Dedico la vittoria alla mia famiglia. Il mio premio per la vittoria è stata la festa in famiglia”.

La miss di Mariano Comense è sportiva: “Ho praticato i 200 metri di atletica leggera per 2 anni, andavo bene. Per 10 anni ho anche studiato e praticato danza. Un infortunio al ginocchio ha condizionato le mie attività”. Poi parla della sua grande passione: “Guido una Ducati 1000. La passione per la moto la eredito da mio papà. Vi assicuro che sono prudente, in moto faccio del gran turismo, non sfide a cronometro. Nelle prossime settimane quando sarò in sella la mia prudenza aumenterà: devo pensare soprattutto alla prefinale nazionale di Miss Italia. Sarà un’esperienza bellissima, con la speranza di accedere alla finalissima. Competere per la corona più prestigiosa è stimolante”. Nel motociclismo Miss Rocchetta ha un idolo: “Sicuramente Francesco Bagnaia”. Negli anni scorsi Caterina seguiva la finale di Miss Italia in tv: “La vincitrice che più ho apprezzato è la fiorentina Rachele Risaliti, prima nell’edizione 2016”.

Non pensa solo a Miss Italia: “Ho sostenuto il test d’ammissione alla facoltà di psicologia all’Università Bicocca di Milano. Attendo con trepidazione l’esito del test. Voglio farcela, come a Miss Rocchetta Lombardia”.

Caterina Vincenti il 29 agosto sfilerà a Brivio (Lecco) con tutte le altre vincitrici di fasce regionali in Lombardia. Miss Rocchetta, Miss Cinema Lombardia e le altre titolate faranno da madrine alle fanciulle ancora alla ricerca di un posto per la prefinale nazionale. Inoltre il 31 agosto la mora ricciola di Mariano Comense parteciperà alla finale regionale. Sarà in palio la fascia Miss Lombardia, ovvero quella da testa di serie numero 1 in vista della prefinale nazionale. ”Un obiettivo che tutte vogliono centrare”.