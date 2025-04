Como, l'artista Bruno Bordoli dona tre opere alla Pinacoteca civica di Como

Como, 17 aprile 2025 - Tre opere dell’artista Bruno Bordoli, classe 1943 andranno ad arricchire la collezione contemporanea della Pinacoteca civica di Como.

I tre dipinti fanno parte della fase più matura della sua produzione artistica e coprono un arco temporale di trent’anni: “Cielo stellato”, realizzato nel 1990, “Just now” del 2000, polittico in cinque parti, e “La morte tra la gente del 2020. In “Cielo stellato” l’immagine del lago perde le caratteristiche naturalistiche, con una marcata elaborazione di forme e colori. “Just now” fa invece parte delle opere realizzate a partire dal 1999 denominate “serie o polittici”, costituite da più tele che vengono accorpate in composizioni finali, tali da espandere i singoli . Infine “La morte tra la gente” è stato dipinto nell’anno della pandemia e della morte di Philippe Daverio, a cui l’artista era legato da una forte amicizia, che in un volume a lui dedicato lo aveva definito “un fuori pista, un fuori moda, un fuori consenso”. L’immagine allude alla fragilità umana.

Nato a Porlezza, Bordoli è cresciuto al di fuori degli ambienti accademici, formandosi da autodidatta e attivamente all’ambiente artistico ed espositivo a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta. Nella sua lunga carriera ha realizzato oltre diecimila opere, dedicandosi principalmente a due grandi filoni pittorici: Espressionismo e Surrealismo. Sulla donazione e selezione delle opere si è espressa la Commissione di valutazione delle proposte di donazione di opere d’arte per le collezioni civiche, recentemente costituita, e composta da Veronica Vittani, responsabile e curatrice della Pinacoteca con Francesca Testoni, esperta di arte contemporanea, da Elena Di Raddo, docente di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Bruno Fasola, docente di Storia dell’Arte dell’Accademia di Como Aldo Galli e Lorella Giudici, docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.