Selezioni Miss Italia, Arianna Russo è la nuova Miss Eleganza Lombardia

Pubblico e giuria della piscina di Corteolona incoronano Arianna Russo, 18 anni, statura 171 centimetri. E’ lei la nuova Miss Eleganza Lombardia by Miss Italia, titolo con valenza regionale. Quella di Miss Eleganza è la più storica tra le fasce satellite di Miss Italia. Arianna ha meritato vittoria e ovazione del pubblico della provincia di Pavia.

Miss Arianna abita a Monza e non è la prima brianzola che si aggiudica la fascia “Eleganza Lombardia” nel concorso di Patrizia Mirigliani. Ad esempio nel 2006 venne eletta Miss Eleganza Lombardia la brianzola Linda Morselli. La bellissima fanciulla di Limbiate si aggiudicò anche nella finale nazionale di Miss Italia a Jesolo la fascia “Eleganza”. Oltre a diventare fidanzata di grandi campioni di sport del motore come Valentino Rossi e Fernando Alonso, Linda Morselli si è affermata come modella.

Anche Chiara Montemarano, cittadina di Monza, nel 2012 vinse Miss Eleganza Lombardia guadagnando l’accesso alla finalissima di Montecatini. Sono precedenti che incoraggiano Arianna Russo che sul red carpet di Corteolona ha sfoggiato charme e simpatia.

Tra le concorrenti battute anche le pallavoliste Giulia Minerva, di Busto Arsizio, e Chiara Quarti, bergamasca di Petosino.

A Corteolona ha condotto l’evento Laura Panigatti, esclusivista del concorso Miss Italia per la Lombardia. Le protagoniste oltre a sfilare con svariati look hanno dato un saggio di bravura artistica.

Russo è studentessa liceale al Collegio Villoresi di Monza. Arianna a Miss Italia ha bruciato le tappe: alla prima partecipazione ad una selezione di base, a Erba, si è subito assicurata il pass per le regionali. E a Corteolona, al debutto in una regionale, ha trionfato. Nella città della corona ferrea la nuova Miss Eleganza vive con mamma Virna, papà Massimo e le sorelle Valentina e Gioia.

“Dedico la vittoria a mia mamma: è lei che mi ha iscritta a Miss Italia”, dichiara la dolce Arianna con capelli rossi e occhi verdi. “Mi considero figlia d’arte: mia mamma partecipò all’edizione 1996 di Miss Italia, quella vinta da Denny Mendez. A Corteolona inizialmente non pensavo di vincere ; dopo la prima passerella ho acquisito sicurezza e fiducia”.

Per Arianna vicino alla piscina di Corteolona c’è stata una fase delicata: “Quella del talent, in cui ho raccontato la storia di me stessa. Quella che mi ha elettrizzata maggiormente è la sfilata con look classico personale. Avevo l’abito nero elegantissimo”. Arianna ha altresì’ sfilato con un elegante vestito color oro della boutique di Renata Marinoni. “Mi ha divertito molto la fase della sfilata col look di Renata, anche se stavo soffrendo notevolmente il caldo”.

Il pubblico di Corteolona è particolarmente caldo: l’anno scorso col suo incitamento aveva spinto la milanese Fabiana Iannicelli al successo in Miss Eleganza Lombardia. Quest’anno i ragazzi di Corteolona hanno costituito importante supporto per il morale di Arianna Russo, in gara col numero 16. “Scandivano spesso il numero 16 – dice Miss Eleganza 2024 – aiutandomi a dare il meglio in passerella. E’ stato bellissimo, li ringrazio”.

Il concorso Miss Italia è considerato rampa di lancio: “Spero mi aiuti a diventare modella per eventi come il Fashion Week”. Grazie al titolo Miss Eleganza, la monzese si è già assicurata la partecipazione alla fase finale di Miss Italia. La prefinale si svolgerà a Numana, sulla Riviera Marchigiana, nella prima decade di settembre. La rossa brianzola ha la possibilità di approdare alla fase nazionale come testa di serie numero 1 della Lombardia. Deve però vincere la fascia Miss Lombardia, titolo hors categorie che verrà assegnato il 31 agosto.

“Ora – annuncia Arianna – mi concedo due periodi di vacanza, uno a Forte dei Marmi, l’altro in Sardegna: voglio tornare caricatissima per competere a Miss Lombardia e in fase finale nazionale”.

Relativamente a prossime serate con titoli lombardi in palio, giovedì sera a Sant’Angelo Lodigiano, “feudo” della commerciante Renata Marinoni, verrà assegnata la fascia Miss Cinema. E un altro titolo sarà in palio venerdì sera alla discoteca New Jimmy di Castelmarte (Como).