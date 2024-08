Selezioni Miss Italia, Sveva Lamberti è la nuova Miss Cinema Lombardia: le parole della 19enne di Senago

Milano, 2 agosto 2024 – Un’altra bellezza milanese è ammessa alla fase nazionale di Miss Italia 2024. È la studentessa Sveva Lamberti, 19 anni, di Senago, capelli castani e occhi marroni. La mora alta 177 centimetri ha vinto a Sant’Angelo Lodigiano il titolo Miss Cinema Lombardia grazie al quale il suo cammino a Miss Italia durerà come minimo fino alla prefinale nazionale di Numana (Ancona).

Lo show di Sant’Angelo Lodigiano l’ha organizzato Laura Panigatti, (esclusivista del concorso Miss Italia per la Lombardia) con la forte collaborazione di Renata Marinoni, titolare della boutique sponsor. “La fase in cui mi sono autoassegnata il voto più alto – dichiara Sveva Lamberti, neodiplomata al liceo scientifico, da settembre universitaria di psicologia – è stata proprio quella della sfilata con abiti di Renata Marinoni. Mi ha divertito tantissimo”.

Le emozioni della serata per Sveva Lamberti

Sveva è entusiasta della serata nel cuore di Sant’Angelo Lodigiano. “Di fronte al bel pubblico ho provato emozioni grandi. È stata una delle serate più belle della mia vita. Spero ce ne siano altre”. La senaghese non si regalerà nulla per la vittoria in Miss Cinema: “Il regalo più grande è il bagaglio di emozioni che ho provato e porterò con me. Dietro le quinte tra noi concorrenti c’era rispetto, ma la tensione era alta. Abbiamo provato sensazioni di ansia, paura e ribadisco rispetto: dopo la mia vittoria altre aspiranti Miss Italia mi hanno scritto complimentandosi. E 18 ore dopo il trionfo altre hanno aggiunto incitamenti verso la prefinale nazionale”. Miss Cinema è uno dei principali titoli satellite del concorso di Patrizia Mirigliani. “Sono sensibile, romantica, empatica – aggiunge Sveva - per cui nel cinema potrei interpretare ruoli drammatici”.

Le finali regionali lombarde

La studentessa è approdata alle finali regionali lombarde col titolo Miss Lovere che già le aveva regalato emozioni. “La mia capacità di districarmi in tante situazioni – continua – è ulteriore attitudine da ruoli drammatici. Ho scelto appositamente la facoltà di psicologia perché ritengo bello lavorare per aiutare chi è in difficoltà”. Nella gara di Sant’Angelo Lodigiano le protagoniste hanno sfilato col costume istituzionale del concorso, con abito classico personale e coi look dello sponsor di serata. C’è stata altresì la fase-talent: “Io -spiega Lamberti- sul palco ho fatto un monologo raccontando mie esperienze di vita, dei problemi che ho avuto e superato negli anni scorsi. Mi sono iscritta a Miss Italia anche per dimostrare a me stessa che i problemi sono superati”.

La storia di Senago e di Miss Italia

Nella storia recente del concorso la città di Senago ha festeggiato la conquista del titolo Miss Lombardia by Miss Italia di Francesca Mamè, ragazza di colore. Miss Lombardia è un titolo regionale hors categorie al quale potranno concorrere anche le ragazze già ammesse alla prefinale nazionale; per l’edizione in corso verrà assegnato il 31 di agosto.

Non è ancora noto il regolamento della fase finale dell’edizione 2024 di Miss Italia. Patrizia Mirigliani e i suoi collaboratori potrebbero decidere di ammettere direttamente alla finalissima, saltando la prefinale, le ragazze detentrici del titolo hors categorie di ogni regione come spesso è avvenuto in passato.

“Anch’io – puntualizza Sveva - spero di vincere Miss Lombardia confermando la buona tradizione della città di Senago e diventare la testa di serie numero 1 della mia regione. Grazie a Miss Italia spero di vivere momenti magici”. Nella serata di oggi venerdì 2 agosto alla discoteca New Jimmy Club di Castelmarte, nel Triangolo Lariano, verrà assegnato il titolo Miss Rocchetta Lombardia by Miss Italia. La vincitrice sarà ammessa alla prefinale nazionale.