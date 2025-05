“Saranno Famosi”: il liceo musicale Giuditta Pasta di Como festeggia i 10 anni con una serie Web

Como, 14 maggio 2025 – Una serie Web per celebrare i 10 anni dalla fondazione del Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta di Como. Questa mattina, 14 maggio, è stato presentato il film girato da GFilm Productions: una serie Web nata dall’incontro con la Ceo e cofondatrice della casa di produzione, Guia Zapponi, che dopo aver visitato diverse volte la realtà comasca e osservato le attività e il clima della scuola ha deciso di proporre alla dirigente del Liceo Musicale e Coreutico, Roberta Di Febo, un progetto cinematografico, per far uscire dal perimetro scolastico la vita e le attività che si svolgono al suo interno.

"Grande opportunità”

“La sinergia nata con Gfilm Productions – ha detto Roberta Di Febo, fondatrice e dirigente del Liceo Musicale Pasta – vuole mettere in evidenza il metodo educativo che arricchisce la crescita culturale e personale degli adolescenti, attraverso il talento artistico e i valori connessi alla creatività della musica e della danza. Sono molto contenta della grande opportunità che hanno avuto le nostre ragazze e i nostri ragazzi nel cimentarsi nell’interpretazione di se stessi”.

Chi ci sarà

I protagonisti, infatti, saranno le studentesse e gli studenti del Liceo non solo nelle attività didattiche quotidiane, ma anche nelle loro dinamiche personali, nelle passioni e nei loro problemi. Il film uscirà in occasione del decimo compleanno del Liceo, il 25 giugno, quando la prima puntata della serie di cinque sarà disponibile sul canale YouTube della scuola, seguita dalle altre quattro.

Entusiasmo e talenti

“Il progetto della serie Web – aggiunge Guia Zapponi – nasce dall’entusiasmo dei ragazzi, dalla disponibilità della dirigente e dalla voglia di creare un prodotto autentico che dia voce agli studenti, ai loro talenti e non solo”. Qui il trailer https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=r2rvniHLj70