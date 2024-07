Miss Italia, le selezioni continuano. Sofia Rebughi di Turro è la nuova Miss Milano

Milano – Dal Teatro alla Scala a Miss Italia il passo può essere breve. Sofia Rebughi ha studiato danza per molti anni nel Teatro più famoso d’Italia e ora ha buone possibilità di fare un figurone alla fase nazionale di Miss Italia. Maggiorenne dal 13 luglio, è la nuova Miss Milano by Miss Italia 2024, titolo con cui accede alla prefinale nazionale del concorso di Patrizia Mirigliani.

Sofia ha vinto Miss Milano nell’affollato centro storico di Locate Triulzi, premiata da sponsor e autorità locali. Ha organizzato l’evento Laura Panigatti, nuova esclusivista del concorso per la Lombardia. Quello di Miss Milano è titolo con valenza regionale, uno dei più storici del concorso. Tra le vincitrici c’è Vera Santagata, capelli lunghi e riccioli, prima nell’edizione 2005. Ora Vera è mamma e regina degli spot televisivi sui grandi network. “Sono felicissima – ha esclamato Sofia Rebughi, 168 centimetri, lunghi capelli castani, occhi verdi, dopo la premiazione –: a Locate Triulzi ho vissuto il giorno più bello della mia vita. Spero ce ne siano altri”.

Sofia abita a Milano nel quartiere di Turro. “Mi sono iscritta a Miss Italia di mia spontanea volontà. Sui social ho visto un video riguardante Miss Italia, mi sono appassionata. Rapidamente mi sono iscritta a e ora vivo un momento magico. La mia scelta non è stata casuale: vivevo una fase difficile della mia vita e grazie al successo in Miss Milano mi è tornata la fiducia in me stessa”. Le protagoniste dello show di Locate Triulzi si sono esibite in costume-body istituzionale del concorso, poi con l’abito classico personale: “Ne ho sfoggiato uno blu e ampio – dichiara Sofia, tifosissima dell’Inter – e mi ha fatto fare bella figura. La sfilata in abito classico è quella in cui mi sono autoassegnata il voto più alto”.

Paradossalmente il momento più difficile per Sofia è stato quello della premiazione: “Con la corona sulla testa e fascia Miss Milano mi sono girata verso le altre concorrenti, tutte molto belle, quasi dispiaciuta per averle battute”. Naturalmente durante la gara di Locate Triulzi c’è stato il talent. “Ho narrato i miei trascorsi all’Accademia di danza classica del Teatro alla Scala. Danzo dall’età di 4 anni, ho cominciato prestissimo a frequentarla; sono stati anni difficili, spesso ci dovevamo esercitare dalle 14 fino alla tarda serata. Poi causa un piccolo infortunio e dei problemi familiari ho dovuto abbandonare l’Accademia. Adesso la qualificazione alla fase nazionale di Miss Italia mi alza il morale, è diventata la mia valvola di sfogo”.

Gran parte del pubblico di Locate Triulzi tifava per Sofia: “Soprattutto i bambini – sottolinea la ragazza di Turro –. Alcuni di loro a fine spettacolo hanno posato con me per la foto. Ho fatto anche delle dediche ai ragazzini. Sono stati momenti bellissimi, i bambini mi hanno spezzato il cuore”. Miss Milano frequenta il liceo delle scienze umane. “Da grande – afferma Sofia, che in passato ha altresì praticato equitazione – vorrei diventare una poliziotta: è bellissimo lavorare per aiutate gli altri. Però mi attira molto pure la carriera televisiva”. Il titolo Miss Milano by Miss Italia ha un peso notevole: “Detengo il titolo della città capitale della moda, è bellissimo. Ed è il titolo della mia importante città, la gioia è doppia. Spero che la fascia Miss Milano mi porti fortuna”. In agosto Sofia andrà in vacanza sulla costiera della Toscana, vicino alla Maremma. “Ricaricherò le pile in vista della prefinale nazionale di Miss Italia nelle Marche. Voglio arrivarci carica per qualificarmi alla finalissima”.