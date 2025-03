Welfare aziendale . E-bike ai dipendenti: cambiamo abitudini

La sostenibilità in azienda è fatta di cose, naturalmente ci sono le tecnologie impiegate nel processo produttivo e l’utilizzo o meno di fonti energetiche green, ma anche il mezzo di trasporto con cui i dipendenti vengono ogni giorno da casa al lavoro ha il suo peso. Alla Tessitura Attilio Imperiali hanno deciso di provare a cambiare le abitudini dei loro collaboratori mettendo a disposizione gratuitamente delle bici elettriche. Il progetto di bike sharing "Bike4joy" prenderà il via il 30 marzo e oltre agli spostamenti casa-lavoro le bici potranno essere utilizzate anche per il tempo libero dei dipendenti e delle loro famiglie. "Il progetto "Bike4joy" è un’iniziativa di welfare aziendale innovativa e all’avanguardia nella nostra provincia – spiega Alessandra Imperiali, ad di Attilio Imperiali –, sviluppata insieme al nostro partner BikEmotion, siamo convinti che questo servizio sia un passo importante verso un nuovo modo di pensare alla mobilità e alla salute".