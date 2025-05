Wanted Posse. Spettacolo al Cineteatro

Danza protagonista giovedì 15 maggio alle 20.30 al Cineteatro di Chiasso con “Dance N’Speak Easy“ dei Wanted Posse. Il coreografo Njagui Hagbé e il regista Lafeuille hanno immaginato per questo spettacolo un cocktail inaspettato che combina danza hip hop, canto e burlesque. Dance N’ Speak Easy ci riporta agli anni travolgenti del proibizionismo negli Stati Uniti, dando vita a personaggi forti con identità prese in prestito da diverse epoche e luoghi: sono presenti tutti i riferimenti afroamericani dagli anni ’20 del secolo scorso fino ai nostri giorni, compresa la blaxploitation degli anni ’70 e il gansta rap degli anni ’90. In un’esplosione di suoni e ritmi perfettamente arrangiati, costumi in stile anni Trenta, cinque uomini e una donna si esibiscono in una galleria di ritratti sullo sfondo della mafia, dell’alcool e della rivalità.

I Wanted Posse sono stati creati all’inizio degli anni ‘90 da Ahmada Bahassane. Il gruppo ha rapidamente forgiato il proprio stile, una miscela di movimenti del corpo e di influenze musicali specifiche che lo hanno distinto nel mondo del new-style hip hop, della house dance e della break dance. Riconosciuti e acclamati negli spettacoli e nelle battle underground, i Wanted Posse si sono evoluti nel tempo, acquisendo gradualmente una maturità artistica grazie al confronto con il mondo della creazione coreografica. Il 2001 è l’anno della consacrazione: i Wanted Posse diventano campioni del mondo alla Battle Of The Year in Germania. Da quel momento il gruppo apre nuovi orizzonti ai suoi artisti, che si esprimono nelle creazioni di rinomati coreografi (Kamel Ouali, Rehda, Blanca Li), con cantanti internazionali (Madonna, Robbie Williams, Akhenaton, Kery James) e in produzioni ormai di culto (Macadam Macadam, Le Roi Soleil, Les 10 Commandements, Roméo et Juliette, le revues delle Folies Bergères, il film Le Défi).Ro.Can.