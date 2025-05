Un anno da incorniciare . Polo fieristico in crescita

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per Villa Erba Spa, il polo fieristico di Como, che ha registrato un valore della produzione di 22,5 milioni di euro, con un incremento del +30,86% rispetto all’anno precedente. L’utile netto si attesta a 2,2 milioni, segnando un aumento del +21,08% rispetto al 2023. Ancora più significativo è l’aumento dell’utile prima delle imposte, che passa da 1,8 a 2,9 milioni di euro con un incremento del 54,61%.

L’assemblea dei soci ha stabilito un dividendo agli azionisti pari a 0,09 euro per azione per un ammontare complessivo di 180mila euro, mentre 1,4 milioni di euro saranno accantonati come riserva straordinaria. Sono stati completati investimenti per oltre un milione di euro, in particolare si è provveduto alla sostituzione delle caldaie e della centrale termica, l’adeguamento degli impianti di condizionamento e di sicurezza. Altri interventi per 430mila euro, ancora in corso, riguardano la riqualificazione delle ex serre nel Galoppatoio con la realizzazione di un punto ristoro e la digitalizzazione delle stanze dedicate a Luchino Visconti.

Nel corso del 2024 il polo fieristico ha ospitato 144 eventi e oltre 100mila presenze, in aumento del 30% rispetto al 2023.