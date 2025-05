Due giovani si sono introdotti una paio di sere fa all’interno del centro sportivo del Como Calcio, a Mozzate in via Libertà, sopresi dal custode che, nel fare un giro di controllo li ha sorpresi all’interno del centro. Ma uno dei due, per guadagnarsi la fuga quando l’uomo ha cercato di fermarli, lo ha colpito con due pugni in faccia. Il custode è stato soccorso dal 118.