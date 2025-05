Conclave, l’attesa della piccola Castel Litteggio che spinge Pizzaballa: "Siamo molto emozionati”

Cologno al Serio (Bergamo) – Occhi puntati sul Conclave da tutto il mondo ma ci sono luoghi dove l’attesa per la fumata bianca è particolarmente fibrillante.

Tra questi Castel Litteggio, piccola frazione di Cologno al Serio, un centinaio di abitanti scarsi in provincia di Bergamo tutti con il fiato sospeso ad aspettare i risultati del Conclave con l'ipotesi che un loro concittadino, ovvero il cardinale Pierbattista Pizzaballa, possa diventare Papa. In special modo, seguono con attenzione la diretta del conclave i suoi famigliari, la mamma del Patriarca di Gerusalemme Maria Maddalena Tadini e il fratello Fiorenzo Pizzaballa.

"Siamo molto emozionati”, ha detto Fiorenzo insieme alla madre nel soggiorno di casa con le pareti tappezzate di immagini del cardinale, incluse sue fotografie con papa Francesco e con papa Benedetto XVI. “Io ho il sentore che la fumata decisiva sarà domani (venerdì, ndr)”, la sua previsione. Secondo le ultime previsioni dei bookmaker, i favoriti per diventare il prossimo pontefice sono i cardinali Luis Antonio Tagle e Pietro Parolin, seguiti da Matteo Zuppi e proprio Pierbattista Pizzaballa, che hanno superato nei pronostici il ghanese Peter Turkson.

Nato il 21 aprile 1965, Pizzaballa ha compiuto 60 anni proprio nel giorno in cui Bergoglio è morto. E’ patriarca di Gerusalemme dei Latini ed è stato nominato cardinale proprio da Papa Francesco. Il suo ordine di appartenenza è quello dei francescani, il che nella prospettiva di una possibile elezione al soglio pontificio potrebbe dare un'ideale di continuità con lo spirito di povertà e umiltà incarnato da Bergoglio.

Piazzaballa è entrato in seminario da ragazzino e nel 1985, a vent'anni, è entrato nell'ordine dei frati minori a Ferrara. Cinque anni dopo è stato ordinato sacerdote a Bologna. Trascorso un periodo di un anno a Roma, si è trasferito in Terra Santa, a Gerusalemme, nell'ottobre 1990. A Gerusalemme si è iscritto allo Studium Biblicum Franciscanum (SBF), conseguendo nel 1993 la licenza in teologia con specializzazione biblica. Dopo aver trascorso un periodo di studi in ebraico moderno e lingue semitiche presso la Hebrew University di Gerusalemme (1993-1994), dal 1998 è stato professore assistente di ebraico biblico e giudaismo presso lo SBF e lo Studium Theologicum Jerosolymitanum (STJ). Il 2 luglio 1999 è entrato formalmente a servizio della Custodia di Terra Santa.