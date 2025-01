"Troppe le automobili che passano in centro". La denuncia a firma Pd

Sono troppe le auto che passano per il centro del paese, colpa anche dei lavori mai fatti per realizzare una strada a scorrimento veloce per collegare il sottopasso ferroviario a via Cavour. "Il prossimo giugno saranno cinque anni esatti da quando è stato aperto il sottopasso ferroviario, ma neanche un metro della nuova viabilità di collegamento con la rotonda di via Volontari del Sangue è stato realizzato - denuncia il Pd - Bisognerà perciò attendere altri anni perché veda la luce la via Levi Montalcini che, secondo il progetto di viabilità, avrebbe dovuto costituire la strada a scorrimento veloce per collegare il sottopasso alla via Cavour, attraversando il nuovo quartiere residenziale sorto negli ultimi anni lungo le vie Galilei, Bellini, Donizetti e Rossini". Nell’attesa tutto il traffico in ingresso in paese transita lungo via Mazzini che però è divenuta inadeguata per supportare il passaggio di auto e camion. "Questa situazione è frutto delle scelte delle amministrazioni comunali che si sono susseguite negli ultimi 15 anni. Inizialmente la responsabilità è stata del centrodestra che nel 2015 ha approvato il primo Pgt senza minimamente adeguarlo al progetto del nuovo sottopasso ferroviario e senza minimamente contrattare soluzioni progettuali di tipo viabilistico funzionali".