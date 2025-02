Trascinato nell’oceano da un’onda. Trovato il corpo del turista lariano

Camminava sugli scogli a ridosso del molo di Felgueiras a Porto, affacciato sull’oceano, nel punto in cui il fiume Douro si immette nell’Atlantico. In questo punto esatto, sabato mattina, Roberto Bertaggia, 36 anni, originario di Veniano e residente a Nesso, è stato travolto da un’onda anomala e potente, che lo ha trascinato in acqua. Un drammatico incidente avvenuto davanti agli occhi dei due amici con cui stava trascorrendo il fine settimana nella città portoghese, che non hanno potuto fare nulla per intervenire. Ieri mattina, dopo due giorni di ricerche, le autorità portuali hanno comunicato il suo ritrovamento, avvenuto al largo di Vila do Conde, a una trentina di chilometri a nord di Porto. Sabato gli amici hanno subito dato l’allarme, e le ricerche si sono concentrate nel punto in cui Bertaggia era sparito, accanto al faro che segna la foce del Douro. Un luogo che regala una vista aperta su tutto l’oceano, una delle spiagge più celebri e frequentate di Porto, che si trova appena fuori l’abitato. Ma i primi tentativi di individuarlo, sia via mare con imbarcazioni e sommozzatori, che dall’alto con l’elicottero, non avevano dato esito. Le ricerche sono quindi proseguite, fino a ieri mattina, quando a segnalare la presenza del corpo in acqua è stato l’equipaggio di un peschereccio: "I membri dell’equipaggio della stazione di salvataggio di Leixões e i membri del comando locale della polizia marittima di Póvoa de Varzim e Vila do Conde – spiega il comunicato diffuso dalle autorità portoghesi - sono immediatamente accorsi sul posto. La Polizia Marittima ha raccolto il corpo e lo ha trasportato al molo di Vila do Conde. Il delegato alla sanità ha redatto un verbale di accertamento della morte e, dopo il contatto con il Pubblico Ministero, la salma è stata trasportata all’Istituto Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi di Porto da membri dei vigili del fuoco volontari di Vila do Conde". Roberto Bertaggia lavorava in una lavanderia a Cermenate. La sua famiglia è abbastanza nota nella Bassa Comasca, dove ha vissuto per parecchi anni, spostandosi tra i Comuni di Veniano e Guanzate, prima di spostarsi a Nesso. Lo zio di Roberto, Claudio Bertaggia, è segretario della sezione della Lega Nord di Guanzate. Paola Pioppi