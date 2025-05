Agguato in via Imbriani a Milano, scooter si affianca a un’auto e un uomo spara contro il conducente. Poi scappano tutti

Milano, 8 maggio 2025 – Momenti di paura a Milano. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio, c’è stato un agguato in via degli Imbriani: due uomini in sella a un motorino hanno affiancato un'auto e uno dei due ha sparato contro il conducente. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, ma tutte le persone coinvolte si sono date alla fuga. Stando ai primi accertamenti, non sembrerebbero esserci feriti.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'agguato si sarebbe verificato poco dopo le 15 di questo pomeriggio. A dare l'allarme sarebbe stato il titolare di un bar che si trova proprio all'inizio di via degli Imbriani, tra i quartieri Dergano e Quarto Oggiaro, che avrebbe assistito a tutta la scena.

L'uomo avrebbe riferito di aver visto due persone in sella a uno scooter avvicinarsi a un'auto, sparando con un'arma da fuoco in quella direzione. Il conducente dell'auto, un ultrà del Milan, non sarebbe stato raggiunto dai colpi e, dopo essersi sottratto all'agguato uscendo dal veicolo, soltanto quando lo scooter si è allontanato sarebbe risalito sulla vettura scappando a sua volta.

Secondo gli operatori sanitari del 118 e i pronto soccorso cittadini, non sembrerebbe esserci al momento nessuno ferito. Al momento le indagini sono in corso: la Polizia di Stato sta setacciando la strada alla ricerca di bossoli o segni dei colpi e, per agevolare il lavoro di repertazione della Scientifica, ha chiuso il tratto stradale tra via Patti e piazzale Nigra.