Nuovo contratto con SpaceX: la società comasca D-Orbit moltiplica le missioni Slot sui Falcon 9 di Elon Musk

Fino Mornasco (Como), 9 maggio 2025 – La società comasca D-Orbit, specializzata nella logistica spaziale e nel trasporto orbitale, ha firmato un contratto con la statunitense SpaceX di Elon Musk per ampliare la propria capacità di lancio a bordo delle prossime missioni dei vettori Falcon 9 della serie Transporter nell’ambito del programma ‘Smallsat Rideshare Program’. Il nuovo accordo, che prosegue una collaborazione già avviata, prevede 16 porte di lancio distribuite su più missioni e vedrà l’impiego dello ’ION Satellite Carrier’, il veicolo di trasferimento orbitale di D-Orbit progettato per rilasciare piccoli satelliti in posizioni orbitali precise.

La D-Orbit è una delle "space-tech" più affidabili a livello internazionale

La prima missione nel 2020

Dalla sua prima missione nel 2020, D-Orbit ha lanciato 17 missioni ‘ION’ con complessità crescente, e altre 4 missioni sono previste entro il dicembre 2025. Questo contratto consentirà a D-Orbit di ampliare ulteriormente la propria offerta di servizi di lancio per il suo portfolio di clienti in continua crescita. “Con una solida esperienza di volo, una tecnologia comprovata e una strategia orientata ai servizi in orbita, siamo orgogliosi di continuare a lanciare con SpaceX - spiega Monica Valli, vice presidente alle Operazioni di D-Orbit - Questi slot garantiti ci permettono di mantenere la flessibilità e l’affidabilità richieste dai nostri clienti, continuando al contempo ad ampliare la gamma di servizi che possiamo offrire in orbita”.