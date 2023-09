Blevio, torna l’incubo maltempo: “Il territorio è ancora in fase di emergenza”

Occhi puntati verso il cielo a Blevio dove si preparano a vivere l’ennesima allerta meteo, dopo due mesi funestati da ripetute alluvioni che hanno messo il paese in ginocchio. In attesa delle forti precipitazioni che sono state annunciate su tutto il territorio lombardo, dove a partire da ieri ha ripreso a piovere, il sindaco Alberto Trabucchi si è rivolto ai propri concittadini per chiedere loro di stare alla larga dai torrenti e limitare al minimo gli spostamenti. "Il territorio comunale è ancora in fase di emergenza a causa dei precedenti eventi meteorologici, vista l’allerta meteo emessa dalla protezione civile regionale, si invita la popolazione alla massima attenzione e prudenza - spiega -. Si raccomanda di non sostare in prossimità delle valli e di limitare gli spostamenti in auto ai casi strettamente necessari". Oggi si attende un peggioramento, con precipitazioni in aumento fin dalla notte. Mai come in questo caso a Blevio rischia di "piovere sul bagnato" visto che solo 4 giorni fa, lunedì scorso, il paese è finito sott’acqua per colpa dei torrenti che scendono dalla montagna trasformati in fiumi in piena per effetto dei forti temporali che hanno interessato il lago. La conta dei danni è ancora in corso, ma secondo le prime stime in poche ore la devastazione dei fiumi di fango e detriti è costata alla piccola comunità oltre un milione.

Nei giorni scorsi è stata una corsa contro il tempo, con l’aiuto dei volontari della Protezione Civile, per riuscire a ripulire almeno le griglie dei torrenti Meggianico e Pertus, ma la preoccupazione resta alta. Sorvegliata speciale anche la statale Lariana, che collega con Bellagio e i paesi della sponda interna del lago, interrotta lunedì dalla colata di fango com’era già capitato ad agosto. "Blevio chiede aiuto, Turate chiede aiuto: Fontana venga in visita in provincia di Como per rendersi conto che il cambiamento climatico è una realtà tangibile e un rischio per le nostre comunità - è l’appello lanciato al governatore lombardo da Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico -. Servono investimenti sulla prevenzione, una gestione efficace dei fondi e un taglio alla burocrazia. Il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico sono una dolorosa realtà per gli abitanti di Blevio che vivono nella paura a ogni temporale".