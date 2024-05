Taylor Swift e la fuga romantica sul Lago di Como: dalla passeggiata alla cena a lume di candela

Como – Un una pausa del segmento europeo del tour The Eras, che toccherà anche l’Italia con due date a San Siro il 13 e il 14 luglio (che tanto ha fatto discutere per il numero di posti riservati alle persone in sedia a rotelle), Taylor Swift si è concessa un paio di romantiche giornate sul Lago di Como con il compagno Travis Kelce.

La cantante e il campione di football hanno scelto proprio il Lario per prendersi una pausa romantica dalla fittissima agenda di impegni. I due fidanzati sono stati fotografati mentre cenavano a lume di candela su una terrazza del Grand Hotel Tremezzo e poi a passeggio in strada mano nella mano. Dopo i primi concerti a Parigi, Taylor riprenderà la tournee domani a Stoccolma.