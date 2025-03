Sulla cantonale per Brusino la frana ora non fa più paura

È stato fatto completamente cadere il fronte di frana che da un paio di settimane tiene sotto scacco la circolazione lungo la strada cantonale tra Riva San Vitale e Brusino, con pesanti ripercussioni anche sullo spostamento dei frontalieri. Il geologo cantonale ha fatto sapere che non è ancora stata fissata una data certa per la riapertura totale della strada, oggi fruibile solo a senso alternato in alcune fasce orarie della giornata.

"I lavori per la pulizia e la messa in sicurezza della strada proseguono nelle ore in cui il traffico è sospeso - ha spiegato - Il materiale pericolante, che fino a pochi giorni fa era ancora presente sul versante roccioso a lato della carreggiata, si è depositato in strada. E ora deve essere rimosso. Tra gli obiettivi degli addetti ai lavori c’è anche il progressivo ampliamento delle fasce orarie di parziale apertura della strada". Da lunedì il transito è consentito su una sola corsia e in due sole fasce orarie (dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30) è tornato in funzione il servizio di trasporto pubblico di Autopostale.

Le corse dei bus, per il momento, sono limitate alle fasce orarie di apertura al traffico della strada, che collega Canton Ticino e Valceresio, ma è comunque garantito il passaggio regolare da tutte le fermate della Linea 532. Per le corse nelle fasce orarie non coperte "rimane a disposizione il servizio taxi gratuito su chiamata per la tratta Porto Ceresio Stazione – Punta Pojana", precisa il municipio di Brusino Arsizio, che aggiorna costantemente la popolazione sugli sviluppi riguardanti la frana. Con la riapertura parziale della strada, inoltre, sono state interrotte le corse speciali con il battello. Roberto Canali