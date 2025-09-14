Spacciava porta a porta. Ventunenne in manette

Andava porta a porta a fare consegne di droga, alla guida di uno scooter e senza patente. La Squadra Mobile di Como, al termine di un appostamento avvenuto venerdì pomeriggio, ha arrestato Mohamed El Amri, marocchino di 21 anni senza fissa dimora, ma di fatto domiciliato a Valbrona. La Polizia lo ha osservato mentre faceva i suoi giri di consegne partendo da Valbrona, per poi dirigersi a Erba, Canzo, Asso, Civenna e Lasnigo, facendo brevissime soste in abitazioni private. Man mano, sono stati raccolti riscontri alla sua attività di consegna di cocaina, finché El Amri si è fermato sotto la pensilina della fermata di autobus, dove ha rovistato in un cestino dei rifiuti. Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire: nel cestino sono stati trovati due involucri, che contenevano 11 dosi singole di cocaina per un totale di circa 6 grammi. Nelle tasche dei pantaloni, il ventunenne aveva 200 euro in contanti, e nascosto all’interno della struttura della moto c’era materiale per il confezionamento della droga. Infine nell’intercapedine della pensilina, El Amri aveva nascosto la chiave di accensione della moto. Era già stato arrestato a dicembre 2024, dalla stessa Squadra Mobile per lo stesso reato. Pa.Pi.