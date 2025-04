Serata movimentata mercoledì in Ticino dove le sirene che avvisano di un’emergenza sono scattate a più riprese. L’allarme è risuonato a Chiasso, Balerna, Morbio, Novazzano, Coldrerio, Vacallo e Castello. Quando la popolazione stava per andare nei rifugi e gli uomini in età di leva a recarsi ai punti di raccolta, sui cellulari è arrivato l’avviso: falso allarme.