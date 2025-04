Sicurezza sui luoghi di lavoro. Controlli aumentati del 43%

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si svolgerà lunedì 28 aprile, Ats Insubria presenta i dati più significativi dell’attività svolta nel 2024 dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Le ispezioni totali sono aumentate del 43 per cento, raggiungendo quota 2444, di cui 1450 a Varese e 994 a Como. Sono state visitate 1750 aziende, 1060 a Varese e 711 a Como. "Particolarmente significativo – spiega Ats - è l’aumento dei controlli ispettivi nel settore edile, passati da 830 nel 2023 a 1768 lo scorso anno, di cui 1003 a Varese e 765 a Como". Numeri che corrispondono a un incremento del 113. Le imprese edili controllate sono aumentate del 93 per cento, e i cantieri del 142 per cento. "Questo risultato – prosegue l’Ente - testimonia l’impegno di Ats Insubria nel garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, con un’attenzione particolare al settore edile, dove si registra una maggiore frequenza e gravità degli infortuni". L’attività di vigilanza si è estesa anche agli altri settori, attraverso i Piani Mirati di Prevenzione, che "permettono di coniugare assistenza e controllo, promuovendo la cultura della sicurezza e supportando le aziende nel miglioramento delle condizioni di lavoro". Pa.Pi.