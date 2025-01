Trescore Cremasco, precipita dal tetto della carrozzeria: muore operaio bresciano di 51 anni

Trescore Cremasco (Cremona), 8 gennaio 2025 – Un operaio edile di 51 anni, Carmelo Longhitano, ha perso la vita mentre stava effettuando un intervento di ristrutturazione nella carrozzeria “Villa Nichetti e Pertusi” di viale Risorgimento a Trescore Cremasco, vicino a Crema. Da quel che si è potuto appurare, l’uomo si trovava sul tetto di una impalcatura – della quale stava effettuando alcune verifiche – quando questo è ceduto facendolo precipitare da un’altezza di cinque metri che si è rivelata fatale.

La chiamata d’emergenza al 118 è partita intorno alle 14 e 30. Sul posto sono arrivate le ambulanze e anche l'elisoccorso, quest’ultimo allertato per trasportarlo il più rapidamente possibile in ospedale, che però non è servito. Longhitano era titolare dell’azienda Edil Cm di Roccafranca, in provincia di Brescia specializzata in interventi edilizi di ristrutturazione.

Nonostante le manovre di soccorso subito messe in atto dal personale sanitario, l’uomo è spirato. Il trauma cranico subito nella caduta non gli ha lasciato scampo. e il personale dell’Ats per i rilievi.