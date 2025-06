Cade, abbandona la moto e si salva . La due ruote finisce sulla spiaggia

All’ultimo istante, quando la moto stava saltando la ringhiera per precipitare verso il letto del fiume, il conducente l’ha abbandonata, e si è salvato. Solo qualche escoriazione per un motociclista di 57 anni, che ieri mattina alle 10 ha avuto un incidente a Griante sulla Statale Regina, all’altezza dell’incrocio con via Indipendenza: è finito contro la ringhiera che corre lungo il marciapiede, e che delimita un salto di diversi metri, fino alla spiaggia sottostante si cui sbocca un corso d’acqua, ora completamente in secca. La moto nell’urto ha superato la recinzione ed è caduta sul greto roccioso, ma il conducente ha avuto la prontezza di mollare subito la presa, ed è caduto a terra nel punto in cui è sbandato. I vigili del fuoco hanno recuperato la moto.