Tragedia in un’azienda agricola a Marcaria: la terribile morte di un 27enne, schiacciato da una rotoballa

Marcaria (Mantova), 31 gennaio 2025 – Un’altra tragedia sul lavoro in Lombardia. L’ultimo tragico episodio è avvenuto oggi, venerdì 31 gennaio, in provincia di Mantova. L’allarme è scattato questa mattina, quando erano da poco passate le 8, in un’azienda agricola di Marcaria, lungo strada Molino. Come segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) i sanitari sono accorsi d’urgenza per un incidente che ha coinvolto un lavoratore di 27 anni. Stando alle prime informazioni il giovane è stato schiacciato da una rotoballa.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso un’ambulanza e un’automedica ma per il 27enne non c’era nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri e il personale di Ats, cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e disporre tutti gli accertamenti del caso.

La Lombardia si è lasciata alle spalle un anno nero sul fronte degli incidenti sul lavoro: sono stati 63 gli infortuni mortali sul lavoro segnalati dalle Ats al Regione Lombardia nel 2024, una media di uno ogni cinque giorni. Il triste primato spetta a Brescia, dove l’Ats ha segnalato 17 in mortali, il numero più alto in valore assoluto: un dato molto preoccupante se consideriamo che la provincia conta un terzo di popolazione rispetto a quella di Milano dove i mortali sono stati 13.

Per quanto riguarda le altre Ats, quella di Bergamo ha segnalato 6 infortuni mortali, Brianza 7, Montagna, Val Padana, Pavia e Insubria 5. Netta la predominanza di uomini (62 deceduti sul lavoro); 6 i pensionati, 9 erano lavoratori autonomi con o senza dipendenti, uno irregolare. In 22 casi, gli infortuni mortali hanno riguardato il settore delle costruzioni, 8 sono avvenuti nell’ambito dell’agricoltura, 4 nei trasporti. La quasi totalità degli incidenti (59) è avvenuto in imprese con meno di 100 dipendenti. Il trend è in netta crescita rispetto al 2023, quando in totale le morti erano state 54.