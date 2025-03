San Teodoro. Festival dei cori “pop”

Un piccolo Sanremo dedicato ai cori il “Festival di canto corale pop” che sabato andrà in scena al Teatro San Teodoro di Cantù. Anche quest’anno, il festival ospiterà cori pop di diversa provenienza, tutti accomunati dalla passione per il canto condiviso. "Ogni canzone sarà una tappa – spiegano gli organizzatori –. Attraverso il canto corale esploreremo mondi lontani e vicini". A esibirsi, in una gara in cui tutti saranno vincitori le ensamble “Uncoroparticolare”, “Travirgolette”, “Cantù pop choir”, “Brianza pop choir”, “Como pop choir” e “Coro vociferando” (nella foto). Dal sud-est della Francia i “The loving voices”. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita a 10 euro e si possono prenotare anche sul sito del teatro.