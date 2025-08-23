Beccato ad arraffare le valigie da un’auto in sosta: arrestato 25enne irregolare e con una sfilza di precedenti

Como, 23 agosto 2025 – Un 25enne marocchino è stato arrestato dalla polizia nella notte, a Como. Irregolare e pluripregiudicato, tra i reati contestati figurano furto aggravato e reingresso illegale in Italia. L'uomo è stato anche denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'intervento è avvenuto in viale Varese, dove gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura sono giunti a seguito della segnalazione di un cittadino. Il 25enne è stato sorpreso mentre arraffava delle valigie da un'auto in sosta.

Una volta fermato e perquisito, è stato trovato anche in possesso di una dose di hashish. In Questura è emerso che l'uomo era gravato da numerosi precedenti per reati legati a stupefacenti, immigrazione, tentato furto – anche nei confronti di esercizi commerciali - ricettazione e inottemperanza a provvedimenti dell'Autorità.

A suo carico figuravano più ordini di espulsione, tra cui l'ultimo emesso a gennaio 2025 dal Prefetto di Milano. Inoltre era in possesso di un documento elvetico che attestava l'ingresso provvisorio in Svizzera e il successivo allontanamento, facendo così configurare il reingresso illegale in Italia. Il 25enne è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima.