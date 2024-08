Rovellasca, droghe sintetiche e armi nascoste in casa: arrestato per spaccio un ventenne

Rovellasca, 6 agosto 2024 – Intervenuti nell’abitazione di un ventenne di Rovellasca, con il sospetto che potesse avere droga in casa, i carabinieri di Turate ieri hanno trovato cinque dosi di ketamina, 9 pastiglie di ecstasy, 8 dosi di mdma. C’erano inoltre due machete, un'ascia, una pistola scacciacani e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Quest’ultimo ha fatto scattare l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, portando a escludere che la droga potesse essere per uso personale. Dopo la notte in camera di sicurezza, questa mattina è stato processato per direttissimo davanti al giudice monocratico di Como.