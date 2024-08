Spaccio di cocaina, tre arresti tra Gemonio e Gela

Tre persone arrestate dai carabinieri di Varese per detenzione e spaccio di stupefacenti: si tratta di una coppia residente nel Luinese e un uomo originario di Napoli ma domiciliato in zona. Il provvedimento giunge al termine di una lunga indagine avviata verso la fine dello scorso anno, che ha permesso di ricostruire una consistente attività di spaccio da parte dei tre indagati, che erano di fatto un vero e proprio punto di riferimento per l’approvvigionamento di cocaina da parte dei consumatori del Varesotto.

Nel corso dell’indagine è stato sequestrato quasi un chilo di sostanza stupefacente ed è stata accertata la cessione di altrettanti 500 grammi, per un giro d’affari stimato in oltre 70mila euro. I due uomini, rispettivamente di 35 e 55 anni, sono stati arrestati mentre si trovavano insieme in un esercizio pubblico di Gemonio, mentre la donna, 26 anni, convivente del trentacinquenne, è stata fermata a Gela nell’abitazione dei genitori.

L.C.