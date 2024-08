Varese, arrestata coppia di spacciatori: gestivano un giro d’affari da 70mila euro

Gestivano un'attività di spaccio di cocaina nel Varesotto, per un giro d'affari stimato in oltre 70mila euro. Per questo tre persone - una coppia di 26 e 35 anni residente a Luino e un 55enne campano - sono state arrestate ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Varese, con l'aiuto dei colleghi di Gela.

La 26enne, infatti, era in Sicilia a casa dai genitori, quando è stata fermata. I due uomini, invece, sono stati arrestati mentre si trovavano insieme in un bar di Gemonio.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Varese su richiesta della procura, che ha coordinato un'indagine dei carabinieri iniziata alla fine dello scorso anno, durante la quale è stato sequestrato quasi un chilo di cocaina ed è stata accertata la cessione di altri cinquecento grammi, per un giro d'affari stimato in oltre 70mila euro.

I tre sono stati portati rispettivamente nel carcere di Busto Arsizio, Como e Agrigento.