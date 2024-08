Rifornivano di cocaina il Luinese: tre arresti, sequestrato un chilo di stupefacente

Gemonio (Varese), 5 agosto 2024 – Oltre un chilo di cocaina purissima e un giro d’affari stimato di almeno 70mila euro. Sono due numeri che danno una precisa idea del business che avevano generato due uomini e una donna arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Varese. L’inchiesta, durata sette mesi, si è conclusa ieri con le manette scattate ai polsi di due uomini di 55 e 35 anni, sorpresi dai militari dell’Arma in un esercizio commerciale di Gemonio. Un terzo arresto è avvenuto invece a Gela, in Sicilia, dov’è stata individuata la terza componente della banda dedita allo spaccio di stupefacenti in tutto il Luinese. Si tratta di una ragazza di 26 anni, convivente del 35enne. Si trovava a casa dei genitori, dov'era arrivata alcuni giorni fa.

Il market della droga di tutto il Luinese

Il provvedimento restrittivo giunge al termine di un’articolata indagine avviata verso la fine dello scorso anno, anche grazie alla puntuale collaborazione offerta dalla locale stazione carabinieri, che ha permesso ai militari del Nucleo Investigativo di Varese di ricostruire una copiosa attività di spaccio da parte dei tre indagati, che erano di fatto un vero e proprio punto di riferimento per l’approvvigionamento di cocaina da parte dei consumatori della zona del Luinese. Nel corso dell’indagine, oltre al chilo di cocaina sequestrato, è stata accertata la cessione di ulteriori 500 grammi della medesima sostanza. I tre si trovano ora nelle carceri di Busto Arsizio, Como e Agrigento.