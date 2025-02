Riecco la lince immortalata vicino Livigno

BORMIO (Sondrio)Il lupo non è il solo grande predatore che popola il Parco dello Stelvio, lo scorso 14 novembre una fototrappola ha immortalato anche una lince, avvistata nei pressi di Livigno. La lince un tempo era naturalmente presente sulle Alpi Italiane, ma a causa della persecuzione umana e della frammentazione dell’habitat è quasi completamente sparita da queste regioni. Le segnalazioni della specie sull’arco alpino italiano sono quindi molto sporadiche e ancora più rare in Lombardia.

L’unico precedente riguarda un esemplare immortalato, sempre grazie all’immagine catturata da una fototrappola, nel novembre del 2021 in Valfurva. La lince di Livigno potrebbe essere un individuo in dispersione possibilmente proveniente dalla Svizzera o dall’Alto Adige. Le linci sono dei felini il cui peso varia dai 15 ai 30 chili e non rappresentano un pericolo per l’uomo. I ricercatori del Parco dello Stelvio sono al lavoro per capire se l’esemplare si è insediato all’interno dell’area protetta nell’Alta Valtellina oppure era di passaggio verso la Svizzera o l’Alto Adige.

R.C.