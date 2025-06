Rapinatore in casa, una traccia nel video di Tik Tok

L’uomo che sabato notte a Mariano Comense, ha aggredito e rapinato un uomo e una donna all’interno della loro abitazione, e ferito il figlio più grande, potrebbe essere stato ripreso nella diretta di TikTok in corso durante l’incursione. Il video, acquisito dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, deve ancora essere visualizzato dai tecnici, ma con ogni probabilità per pochi attimi ha ripreso in volto l’aggressore, e registrato alcune frasi pronunciate quando è entrato in casa gridando. Un elemento fondamentale per confermare quanto già riferito dai testimoni e dalle vittime - 42 anni lui, 38 lei – che ieri sono state sentite dai militari, per fornire una serie di dettagli su quanto accaduto, e soprattutto sull’uomo che sabato sera ha suonato il campanello di casa, armato di coltello e ha fatto irruzione nell’abitazione, dove c’erano anche i due figli della donna, 17 anni il ragazzo e 4 la bambina. In un primo momento ha avuto una colluttazione con il quarantaduenne, per poi dirigersi nella stanza dove la donna stava registrando la diretta assieme alla bimba piccola. Le indagini, sono concentrate sul contesto familiare e sui motivi che hanno scatenato la condotta dell’aggressore, un uomo di origine nordafricana, che a breve potrebbe essere denunciato per rapina aggravata e per lesioni aggravate al ragazzino, ferito a un dito con il coltello, mentre cercava di difendere la madre. Ma anche per eventuali altri comportamenti che dovessero emergere durante la ricostruzione dei motivi per i quali si è presentato a casa della donna e dell’attuale compagno, aggredendoli e portandogli via i telefoni cellulari. A breve anche la Procura di Como farà le sue valutazioni, e disporrà gli accertamenti tecnici ritenuti utili a confermare le ipotesi e le responsabilità che sono emerse in queste ultime ore. Pa.Pi.