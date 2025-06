Incidente sulla Regina a Griante, finisce contro una ringhiera: salvo per miracolo (grazie a un gesto determinante)

Griante (Comi), 22 giugno 2025 – Si è salvato all’ultimo istante, cadendo dalla moto ed evitando di essere trascinato in una caduta nel vuoto di svariati metri, fino al letto del fiume in secca al di sotto della strada. L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 10 a Griante sulla Statale Regina, all’altezza dell’incrocio con via Indipendenza, dove un motociclista di 57 anni ha sbandato, forse mentre usciva da una leggera curva, finendo contro la ringhiera che corre lungo il marciapiede, e che delimita un salto di diversi metri, fino alla spiaggia sottostante si cui sbocca un corso d’acqua, ora completamente in secca.

La moto nell’urto ha superato la recinzione ed è caduta sul greto roccioso. Il conducente ha invece avuto la prontezza di mollare subito la presa, ed è caduto a terra nel punto in cui è avvenuto l’incidente, rimediando solo alcune escoriazioni. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che lo ha portato in ospedale a Gravedona per essere medicato, e i vigili del fuoco che hanno recuperato la moto. Al momento, non risulta che siano rimasti coinvolti altri veicoli: l’uomo avrebbe fatto tutto da solo.