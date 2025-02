Mariano Comense, mette in vendita due fanali e viene truffato da uno studente

Mariano Comense (Como), 14 febbraio 2025 – Ha pubblicato su un sito di annunci di seconda mano un annuncio per la vendita di due fanali per auto, ma è stato truffato da un giovane studente di Pordenone, che i carabinieri di Mariano Comense hanno rintracciato e denunciato. La querela è stata presentata da un canturino di 41 anni, che poco dopo aver messo in vendita i fanali, il 22 gennaio, è stato contattato da un potenziale acquirente, che lo ha spinto a effettuare due ricariche su una carta prepagata Postepay per un totale di 350 euro che, secondo la teoria dell’acquirente, sarebbero state necessarie per ricevere il pagamento degli oggetti in vendita. Solo in seguito, l’uomo ha capito di essere stato vittima di una truffa. Gli accertamenti condotti sulla carta, hanno permesso di risalire all'intestatario, uno studente di 22 anni di Fiume Veneto, risultato essere l'unico utilizzatore e beneficiario delle operazioni.