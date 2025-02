Smishing, l’ultima truffa arriva via sms. Cos’è, come funziona e come difendersi

Milano, 13 febbraio 2025 – Si chiama Smishing ed è l’ultima nata tra le truffe telefoniche e online che potrebbe costarvi carissima. Non ai livelli di quella nel nome del falso ministro Crosetto ma comunque è una truffa per spillarvi soldi. Un nuovo pericolo dopo l'attacco via mail ai dipendenti Inps, al messaggio “scusi, posso parlarne un attimo”, al parente in difficoltà, alla vincita farlocca o addirittura alla chiamata dei falsi carabinieri

Smishing

Cosa sia Smishing lo spiega il Commissariato di Polizia online lanciando l'allarme: “Se hai ricevuto un sms che ti invita a contattare un numero che inizia con 892 – 893, con il pretesto di informarti su un’importante comunicazione che ti riguarda, non cedere alla curiosità di chiamare! Queste numerazioni, cosiddette “a valore aggiunto”, sono utilizzate per la fornitura di servizi a pagamento di carattere sociale-informativo. Il costo della chiamata è indipendente dalla localizzazione geografica del cliente e può prevedere un importo per la risposta e un prezzo al minuto. Richiamando il numero proposto nel messaggio si resterà in attesa di ricevere la comunicazione che ci riguarda e alla fine della telefonata ci verrà addebitato il costo del servizio”.

Lo Smishing (o phishing tramite Sms) duenque è una truffa che utilizza messaggi di testo e sistemi di messaggistica (compresi quelli delle piattaforme social media) per appropriarsi di dati personali a fini illeciti.

Cosa fare?

“Se ricevi una comunicazione da un mittente sconosciuto controlla con attenzione il contenuto del messaggio e non richiamare numerazioni sospette, verificando sulla Rete se ci sono feedback al riguardo. Scoperta la truffa blocca il numero per evitare di ricevere altri messaggi”.

Come bloccare un numero?

Se utilizzate uno smartphone Android dovete andare sul messaggio, toccare i tre puntini accanto al numero di telefono da cui proviene e scegliere "Blocca e segnala spam". Poi dovete scegliere se bloccare e basta o anche segnalare a Google il numero di telefono e confermare la nostra scelta.

Se usate iPhone: per i numeri di telefono, andate a Impostazioni e suite questa procedura: App , Telefono, Contatti bloccati e per finire Aggiungi nuovo.