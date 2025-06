Danneggia gli alberi della biblioteca di Como e si spaccia per giardiniere: denunciato

Como, 27 giugno 2025 – Si spaccia per giardiniere della biblioteca Paolo Borsellino di Como, ma finisce denunciato dalla polizia di Stato per possesso illegale di armi. È successo ieri mattina, protagonista un 65enne comasco residente a Tavernola, con precedenti di polizia.

Verso le 8 di ieri mattina una volante è stata indirizzata alla biblioteca in quanto era segnalata la presenza del 65enne nel giardino antistante, mentre danneggiava con degli attrezzi gli alberi. I poliziotti, hanno quindi preso contatto con la responsabile della struttura, accertando che il 65enne era solito bivaccare all'interno dei giardini e procedendo alla sua identificazione.

L’uomo giustificava la sua presenza asserendo di essere il giardiniere della biblioteca. Dall'ispezione del suo zaino però, gli agenti hanno rinvenuto, oltre che a cesoie e tronchesini, anche due coltelli, uno da cucina e l'altro a serramanico, il tutto veniva sequestrato. Portato in Questura, sul conto del 65enne sono emersi alcuni precedenti di polizia per reati specifici nonché, contro il patrimonio, la persona e in violazione della normativa sugli stupefacenti e dopo le verbalizzazioni è stato deferito all'autorità giudiziaria per possesso illegale di armi. La posizione del 65enne verrà ulteriormente vagliata dai poliziotti della Divisione Anticrimine di Como, per l'emissione di un provvedimento amministrativo.