Questo l’anno decisivo: in arrivo 214 nuovi treni. Garantisce l’assessore

"Investire in maniera ancora più spedita sugli interventi infrastrutturali per migliorare le perfomance in termini di puntualità". È la ricetta dell’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente (nella foto) che punta a decongestionare il nodo milanese. "Con oltre 755.000 corse in un anno e 2.300 treni giornalieri, è evidente che occorre una razionalizzazione delle corse e un’attestazione di treni nelle altre stazioni del capoluogo – sottolinea –. Un percorso che Regione Lombardia, d’intesa con Trenord e gli altri enti coinvolti, ha già intrapreso e che intende proseguire con decisione. Il 2025 sarà per le ferrovie lombarde un anno decisivo: termineremo di consegnare i 214 nuovi treni che stanno completamente cambiando la flotta, per un valore di 1,7 miliardi".

Negativo il bilancio di Trenord invece per Simone Negri, consigliere regionale del Pd. "Un treno su cinque è in ritardo, la puntualità è nettamente peggiorata rispetto ai quattro anni precedenti ed è sei punti e mezzo sotto il dato del 2021 quando dei nuovi convogli non c’era traccia. Trenord aveva promesso che nel 2024 avrebbe raggiunto l’89,47%, e lo aveva scritto nel piano economico finanziario su cui si basava la richiesta di rinnovo decennale del contratto, poi firmato dalla Regione. Anche il numero dei passeggeri è deludente. Duecento milioni l’anno sono meno del 2019, anno pre-Covid, quando erano 214 milioni. La riduzione è sui giorni feriali, con un calo di viaggiatori del 7%, da 820mila a 762mila al giorno".

Ro.Can.