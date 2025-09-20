Serata da incubo al pronto soccorso di Como: un uomo molesta pazienti e medici, poi si spoglia e fa i bisogni per terra

Como, 20 settembre 2025 – Attimi di panico, ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale di San Fermo della Battaglia. Intorno alle 22 le volanti della polizia sono intervenute al nosocomio a causa di un uomo di 55 anni, francese in Italia senza fissa dimora, che era entrato senza aver bisogno di cure mediche, molestando pazienti e medici, poi si era denudato e aveva iniziato ad effettuare bisogni fisiologici sul pavimento della sala d'attesa dell'ospedale.

Uno degli addetti alla sicurezza dell'azienda Asst Lariana di Como ha riferito agli agenti che già dal pomeriggio l'uomo stazionava all'interno dell'ospedale e che, durante il tempo trascorso lì, aveva importunato pazienti e sanitari, chiedendo denaro e disturbando il regolare svolgimento dell'attività ospedaliera.

Poi, ad un certo punto, si è denudato e, davanti a tutti, ha espletato i suoi bisogni fisiologici sul pavimento della sala d'attesa. I poliziotti hanno quindi preso in consegna il 55enne, accompagnandolo in questura per alcuni accertamenti dai quali sono emerse svariate notizie di reato per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e procurato allarme. L'uomo è stato denunciato per i reati di imbrattamento o deturpamento di cose altrui e per interruzione di pubblico servizio.