Ponte Lambro, ragazzo di 17 anni si tuffa e scompare nel fiume: ricerche in corso

Ponte Lambro (Como), 18 giugno 2024 – Ricerche in corso a Erba per individuare un ragazzo di 17 anni che nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, si è gettato nel Lambro, senza più riemergere. Il campo base dei vigili del fuoco, che stanno intervenendo assieme ai sommozzatori, affiancati da 118 e carabinieri, è stato organizzato in via Montello.

Il giovane era in compagnia di amici, in un punto caratterizzato da pozze adatte a fare tuffi, ma non particolarmente profondo: ma il ragazzo non è stato più visto riemergere, facendo così scattare i soccorsi. Al momento non ci sono novità, e sul posto stanno intervenendo anche i soccorritori speleo alpino fluviali.

Notizia in aggiornamento