Inzago: bambina finisce sott’acqua in una piscina del Parco Acquaneva. È gravissima

Inzago, 17 giugno 2024 – Dramma in una delle piscine del Parco Aquaneva: si teme per le condizioni di una ragazzina di 11 anni. A dare notizia dell’episodio è il servizio comunicazione di Areu, l’Agenzia di emergenza urgenza lombarda. Secondo le prime informazioni la giovane sarebbe stata estratta in gravissime condizioni da uno degli impianti, dopo essere finita sott'acqua senza riuscire a riemergere in autonomia.

L’intervento

Ancora non è possibile sapere se la piccola – che si trovava al parco aquatico in gita con il centro estivo dell’oratorio di una parrocchia di Caravaggio, nella Bassa Bergamasca – abbia avuto un malore o sia stata vittima di un incidente mentre giocava in acqua. Di certo è stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio e portata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con l’elicottero, mentre erano in corso le manovre di rianimazione da parte degli operatori del 118.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti carabinieri e polizia locale: a loro toccherà ricostruire dinamica e cause dell’accaduto.

Il precedente

Il Parco Acquaneva fu teatro di un altro incidente che coinvolse un giovanissimo frequentatore della struttura. Nel 2018 un bimbo di 11 anni cadde da un’altezza di circa 7 metri mentre eseguiva il percorso di un’attrazione.