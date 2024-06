Nembro, si tuffa nel Serio e rischia di annegare. Un uomo di 32 anni gravissimo al Papa Giovanni

Nembro (Bergamo), 18 giugno 2024 – Il primo vero caldo della stagione porta con sé anche un drammatico strascico di incidenti acquatici. In Lombardia, l’ultimo in ordine di tempo è quello che è occorso in via Cascina Colombaia a Nembro. Qui, poco dopo le 15.30 alcune persone hanno notato un uomo nelle acque del Serio, privo di coscienza. L’hanno tirato fuori e hanno chiamato i soccorsi.

Non si sa da quanto tempo fosse sott’acqua. L’uomo, un 32enne, è stato portato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto sono intervenuti l’automedica, l’auto infermieristica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Poco prima, a Ponte Lambro, nel Comasco, la stessa sorte è capitata a un 18enne: ritrovato anche lui incosciente in acqua dopo un tuffo con gli amici, è stato portato in gravissime condizioni al Sant’Anna di Como.