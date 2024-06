Cologno Monzese, bambina rischia di annegare in piscina: la salvano i bagnini

Cologno Monzese (Milano), 18 giugno 2024 – A 24 ore di distanza dal dramma di Inzago, dove una bambina di 11 anni è stata soccorsa dopo avere perso conoscenza in acqua, un altro episodio simile a Cologno Monzese. Per fortuna con conseguenze che sembrano al momento meno gravi: se infatti la piccola di origine senegalese svenuta all’Aquaneva è ancora ricoverata in situazione critica ma stazionaria al Papa Giovanni di Bergamo, la bimba di 7 anni che ha rischiato di annegare nell’impianto comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa sarebbe fuori pericolo, tant’è che è stata trasportata in codice giallo, quello per i casi meno gravi, al San Raffaele.

Cosa è successo

La bambina si trovava in piscina insieme ai compagni del centro estivo di Cologno Monzese, come d’abitudine in questa stagione, quando all’improvviso avrebbe accusato un malore mentre stava facendo il bagno. Gli assistenti hanno subito portata la bambina a bordo vasca dove sono iniziate le manovre di rianimazione dei bagnini in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118. Manovre andate a buon fine visto che la bimba ha ripreso conoscenza, prima di essere trasportata per controlli in ospedale. Nel frattempo, nell’impianto sportivo sono arrivati anche la polizia locale e i carabinieri per i rilievi di rito.

Il precedente

L’episodio odierno ha riportato alla memoria quanto avvenuto poco più di un anno fa sempre alla piscina di Cologno, dove un bambino di 11 anni accusò un malore e rimase due giorni in terapia intensiva prima di essere dichiarato fuori pericolo.