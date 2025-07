Dongo, piccolo cigno resta impigliato in una lenza: salvato dai vigili del fuoco

Dongo (Como), 6 luglio 2025 – È stato visto da alcuni passanti, un piccolo cigno impigliato a un filo e amo da pesca, che subito si sono attivati chiamando i vigili del fuoco e chiedendo aiuto. La squadra del distaccamento di Dongo, è intervenuta oggi a mezzogiorno lungo la strada statale, per soccorrere gli animali: non solo il piccoletto che si dimenava nella lenza, ma anche altri cigni più grandi anche loro in difficoltà, mentre cercavano di liberarlo, in acqua a poca distanza dalla riva.

I vigili del fuoco si sono avvicinati, hanno immobilizzato delicatamente il piccolo, allontanando i più grandi, e lo hanno liberato. Provvedendo inoltre, ovviamente, a far sparire il filo da pesca. A Pasqua una famiglia di cigni era stata soccorsa due volte dalla polizia provinciale, che aveva messo in sicurezza il nido realizzato su una spiaggia di Nobiallo, messo a rischio di distruzione dall’innalzamento del livello del lago: a inizio maggio le uova si erano schiuse, grazie a un secondo intervento che aveva ulteriormente arretrato e protetto il nido, ormai alla fine della cova.