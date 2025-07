Piazza Cavour e lungolago invasi dall’acqua

Allagamenti in città e po’ ovunque in provincia. La situazione è peggiorata in mattinata quando, poco prima delle 9, nell’arco di un’ora sono caduti 70 millimetri di pioggia: le strade si sono trasformate in fiumi. A Como si sono allagati piazza Cavour e la strada che costeggia il lungolago dove le auto sono state deviate sulla corsia preferenziale, disagi anche in via Paoli e via Scalabrini mentre a Lazzago il sottopasso vicino all’autostrada è stato chiuso perché evitare che le auto rimanessero bloccate. A Cantù via Milano si è trasformata in un fiume e la frazione di Vighizzolo è rimasta senza corrente elettrica, a Lurago d’Erba è stato chiusa la statale Briante: allagato un sottopasso. Allagamenti in alcune delle strutture di Asst Lariana. I disagi, in particolare, hanno interessato l’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia e l’ospedale Sant’Antonio Abate a Cantù. Nel presidio di via Ravona l’acqua dal livello stradale è entrata nel Pronto Soccorso allagando i pavimenti e alcune sale nell’area della Medicina d’urgenza. Sempre a San Fermo nell’area del Blocco operatorio si sono verificate alcune infiltrazioni dai pannelli del controsoffitto. All’ospedale di Cantù le infiltrazioni hanno danneggiato il controsoffitto dell’area di Procreazione medicalmente assistita, danni anche in Pediatria e Rianimazione. Ad Albese con Cassano in località Sirtolo, al confine con Tavernerio, a causa di uno smottamento è stata interrotta una strada privata: evacuare una famiglia di quattro persone.

Roberto Canali